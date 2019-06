Μυστήριο με άντρα που βρέθηκε μισοπεθαμένος σε φωλιά αρκούδας στη Σιβηρία (pics & vids)

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από ρωσικές και βρετανικές ιστοσελίδες, ο άντρας εντοπίστηκε σε ημιθανή κατάσταση, μέσα στη φωλιά μία καφέ αρκούδας, ενώ σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, παρέμεινε στο σημείο επί τουλάχιστον 30 ημέρες, καθώς έφερε συντριπτικά κατάγματα στα πλευρά, τα πόδια και την σπονδυλική του στήλη.

Ωστόσο, το γεγονός που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση κι ερωτηματικά στις αρχές που διερευνούν την υπόθεση, είναι το γεγονός πως ο άντρας υποστηρίζει πως παρά την σχεδόν μοιραία επίθεση που δέχθηκε από το άγριο ζώο, εντούτοις το τελευταίο δεν τον σκότωσε αλλά τον τράβηξε μέχρι την φωλιά του, περιμένοντας να τον σκοτώσει όταν θα... πεινούσε.

Πιο αναλυτικά, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια μίας εξόρμησης παρέας ντόπιων κυνηγών, οι οποίοι κι αναζητούσαν θηράματα στα σχεδόν απάτητα δάση της περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται από την παντελή ανθρώπινη παρουσία.

Η ομάδα των κυνηγών είχε μαζί της αρκετά εκπαιδευμένα κυνηγόσκυλα ώστε να εντοπίζουν πιο εύκολα τα θηράματά τους, όταν τα τελευταία τους οδήγησαν στο κατώφλι μίας φωλιάς αρκούδας, που εκείνη τη στιγμή απουσίαζε από το εσωτερικό.

Το συνεχές, όμως, γάβγισμα των σκυλιών κι η έκδηλη ανησυχία τους οδήγησαν ορισμένους εκ των κυνηγών στο εσωτερικό της φωλιάς, όπου και διαπίστωσαν την ύπαρξη της άψυχης (όπως νόμισαν αρχικά) σορού του άτυχου άντρα.

Λίγες στιγμές αργότερα, όμως, με έκπληξη και τρόμο διαπίστωσαν πως το σχεδόν μουμιοποιημένο σώμα του άντρα είχε ενδείξεις ζωής, γεγονός που επιβεβαιώθηκε λίγες στιγμές αργότερα, όταν διαπίστωσαν ότι αναπνέει.

Οι κυνηγοί, επικοινώνησαν αμέσως με τις αρχές της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα πήραν μέτρα προστασίας για τυχόν επανεμφάνιση του επιβλητικού θηλαστικού, πριν απομακρύνουν τον άντρα από το σημείο με σκοπό να το μεταφέρουν σε νοσοκομείο ώστε να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το όνομα του άντρα είναι Αλεξάντερ κι ο ίδιος μιλώντας από το νοσοκομείο υποστήριξε πως δέχθηκε την επίθεση του ζώου, το οποίο και τον κράτησε ζωντανό ώστε να τον φάει αργότερα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κλινική εικόνα του άντρα προκάλεσε έκπληξη στο προσωπικό του νοσοκομείου που τον περιέθαλψε, καθώς εμφανίστηκε αποστεωμένος, με αρκετούς ιστούς του σώματός του να βρίσκονται στα πρόθυρα της σήψης, ενώ όπως ανέφερε ο ίδιος επιβίωσε αποκλειστικά και μόνο πίνοντας τα ούρα του.

A Tuva man survives a month after a bear broke his back & saved him as a snack! Except Tuva authorities deny it & this video was already part of a fake about a man found alive in a coffin in Sochi (https://t.co/AKCNkedpaI)

Where's the vid originally from?https://t.co/CXXb2RjJ2B

— Alec Luhn (@ASLuhn) June 26, 2019