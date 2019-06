Εκτέλεσαν νεαρή αρκούδα επειδή είχε «εξοικειωθεί πολύ με τους ανθρώπους» (pics)

Διχασμένη είναι η κοινή γνώμη των ΗΠΑ μετά την είδηση της εκτέλεσης μίας νεαρής αρσενικής αρκούδας στην πολιτεία του Όρεγκον, επειδή κρίθηκε ότι είχε εξοικειωθεί υπέρ του δέοντος με τους ανθρώπους και την ανθρώπινη παρουσία εν γένει, καθώς οι εκτιμήσεις των αρμοδίων αρχών συνέκλιναν στο γεγονός πως στο μέλλον, το θηλαστικό θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.

Πιο αναλυτικά, οι τοπικές υπηρεσίες προστασίας της άγριας ζωής στο πάρκο Scoggings στο Όρεγκον δεχόντουσαν επί αρκετούς μήνες πολλές καταγγελίες για ανθρώπους που τάιζαν επανειλημμένα το άγριο ζώο, ενώ από ένα σημείο κι έπειτα η νεαρή μαύρη αρκούδα είχε αρχίσει να συνηθίζει τόσο την παρουσία ανθρώπων, που τους προσέγγιζε από μόνη της, αποβλέποντας προφανώς σε κάποιο εύκολο γεύμα.

Μάλιστα, οι άντρες του τοπικού παραρτήματος δασοφυλακής του πάρκου διαπίστωσαν πως σε μία περίπτωση, δεκάδες τρόφιμα είχαν αφεθεί σε σημείο κοντά στα μέρη όπου είχε θεαθεί το ζώο, ενώ μετρώντας το βάρος τους διαπίστωσαν πως ξεπερνούσε τα 50 κιλά.

Οι κίνδυνοι, όμως, που ελοχεύουν από την συχνή επαφή και το τάισμα των άγριων ζώων από τους ανθρώπους, κρίθηκαν ιδιαίτερα μεγάλοι για το μέλλον, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν πως οι αρκούδες σε περίπτωση που ταυτίσουν την παρουσία των ανθρώπων με την τροφή τότε δεν θα έχουν καμία απολύτως αναστολή να πλησιάσουν τους ανθρώπους, με δυνητικά μεγάλους κινδύνους για όσους βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιο πεινασμένο κι απελπισμένο ζώο, παίρνοντας την απόφαση να την εκτελέσουν, ώστε να αποφύγουν κάθε μελλοντικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το τοπικό γραφείο του σερίφη της περιοχής, η αρχική απόφαση ήταν να απομακρύνουν την αρκούδα από το συγκεκριμένο κομμάτι του πάρκου, πράγμα που έγινε δύο φορές, όμως η επιμονή του ζώου να επιστρέφει στο σημείο που πίστευε ότι θα βρει ευκολότερα τροφή ήταν συνεχής, με αποτέλεσμα να προκριθεί η επιλογή της θανάτωσης του ζώου.

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk

— WCSO Oregon (@WCSOOregon) June 13, 2019