Έπιασαν για πρώτη φορά τη μυθική γάτα - αλεπoύ της Κορσικής (vids)

Το συγκεκριμένο είδος ζώου, το οποίο αναφέρεται σε διάφορους θρύλους των ντόπιων κατοίκων του γαλλικού νησιού της Μεσογείου εδώ και αρκετούς αιώνες, οφείλει την ονομασία του στις τρανταχτές ομοιότητες τόσο με τα οικόσιτα αιλουροειδή όσο και με τις αλεπούδες.

Πιο συγκεκριμένα, το ζώο που αιχμαλωτίστηκε, καταγράφηκε κι εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερο πίσω στη φύση έχει χαρακτηριστικά προσώπου παρόμοια με αυτά των αγριόγατων, ωστόσο το σώμα του αλλά και η ουρά του παραπέμπουν ευθέως στις αλεπούδες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας δασολογίας της Κορσικής, Πιέρ Μπενεντέτι, μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει αναφορές για 16 θεάσεις του συγκεκριμένου ζώου, ωστόσο κανείς μέχρι πρότινος δεν είχε καταφέρει να αιχμαλωτίσει κάποιο από αυτά, ώστε να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις του DNA ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς η φύση του.

Το μήκος του ζώου (χωρίς να μετράται το μήκος της ουράς του που ξεπερνάει τα 40 εκατοστά) είναι κάτι λιγότερο από ένα μέτρο, ενώ εντοπίστηκε στην περιοχή του δάσους Asco στα βόρεια του νησιού και σε μία περιοχή με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα.

Πλέον, τον λόγο θα έχουν οι γενετιστές που έχουν αναλάβει να εξετάσουν το γενετικό υλικό που πάρθηκε από το ζώο, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως παρόμοια πλάσματα εντοπίστηκαν πριν από περίπου 15 χρόνια στα τροπικά δάση του Βόρνεο της Ινδονησίας, τα οποία μετά και την εξέτασή τους, διαπιστώθηκε ότι πράγματι αποτελούν διασταύρωση αγριόγατων με αλεπούδες.

VIDEO: A cat? A fox? A cat-fox?

In Corsica's Asco forest, two agents of the National Hunting and Wildlife Office (ONCFS) show @AFP what they think is a new feline species pic.twitter.com/oHjzgmVXIf

— AFP news agency (@AFP) 14 Ιουνίου 2019