Κατέρρευσε πύργος 2.000 ετών στο Γάζνι του Αφγανιστάν (vid)

Η παλιά ακρόπολη γνωστή ως Φρούριο του Γάζνι είχε αρχικά 36 πύργους, όμως οι 14 απ' αυτούς κατέρρευσαν τα τελευταία χρόνια έπειτα από δεκαετίες μαχών, σφοδρές βροχοπτώσεις και εγκατάλειψη.

Το φρούριο είναι ένας από τους δεκάδες μοναδικούς ιστορικούς τόπους του Αφγανιστάν που χρήζουν επειγόντως προστασίας -- από το προϊσλαμικό βουδιστικό κέντρο στην κοιλάδα Μπαμιάν μέχρι τον μιναρέ της Τζαμ του 12ου αιώνα σε απομακρυσμένη περιοχή της επαρχίας Γορ.

Αξιωματούχοι στο Γάζνι, η οποία παραλίγο να πέσει πέρυσι στα χέρια των Ταλιμπάν, δήλωσαν πως ο πύργος κατέρρευσε την Τρίτη έπειτα από σφοδρή βροχόπτωση. Ωστόσο ντόπιοι είπαν πως η εγκατάλειψη συνέβαλε επίσης στην κατάρρευσή του.

Ο Μαχμπουμπουλάχ Ραχμάνι, διευθυντής πολιτισμού και ενημέρωσης στο Γάζνι, δήλωσε πως η σφοδρή βροχή και πρόσφατες μάχες συνέβαλαν στην κατάρρευση του πύργου, όμως πρόσθεσε πως η κυβέρνηση εργάζεται πάνω σ' ένα σχέδιο για την προστασία της τοποθεσίας από την πλήρη καταστροφή.

A tower in the ancient Ghaznain Fort in Ghazni’s old city collapsed on Tuesday. The fort had 32 towers, most of which have collapsed over the past few years due to “inattention” by relevant government departments. pic.twitter.com/fvo9ntb3Vo

— TOLOnews (@TOLOnews) June 11, 2019