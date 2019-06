Πρώτα διαδήλωσαν κι έπειτα επέστρεψαν για να μαζέψουν τα σκουπίδια τους (pics & vid)

Οι Ιάπωνες της καρδιάς μας έχουν εντυπωσιάσει δεκάδες φορές από τον τρόπο που φροντίζουν να καθαρίζουν κάθε φορά τα αποδυτήρια που τους φιλοξενούν.

Τώρα, μία ανάλογη ιστορία ήρθε από το Χονγκ Κονγκ. Μία τεράστια διαδήλωση που έγινε την Τετάρτη (12/6) παρέλυσε το κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 72 άτομα τραυματίστηκαν, 11 συνελήφθησαν, ενώ δεν έλειψε η μάχη του πλήθους με τις αστυνομικές αρχές.

Όταν όλα τελείωσαν νεαροί διαδηλωτές επέστρεψαν στον τόπο του... εγκλήματος. Όχι, για να συνεχίσουν τα επεισόδια, αλλά για να μαζέψουν όλα τα σκουπίδια!

#HongKong student Cherry Chan was among the #ExtraditionBill protesters outside the government headquarters on Wednesday. She was there on Thursday again – but to clear rubbish https://t.co/1jW6fjZPx3 pic.twitter.com/MCc5XIbcay

