Το ορθογραφικό του Τραμπ έκανε τον πρίγκιπα Κάρολο: «Πρίγκιπα των φαλαινών» (pics)

Τα παλαιότερα... πληκτρολισθήματα, τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter είναι αμέτρητα. Αλλά το σημερινό θα μείνει στην ιστορία.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία και τη συνάντησή του με τον πρίγκιπα Κάρολο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ένα γράμμα, ένα «h», στη λέξη Wales (Ουαλία). Έτσι, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου απέκτησε τον πρωτοφανή τίτλο «Πρίγκιπας των Φαλαινών».

Ο Τραμπ διόρθωσε πολύ γρήγορα το λάθος του, ώστε να αποδώσει στον Κάρολο τον κανονικό τίτλο του, αυτόν του Πρίγκιπα της Ουαλίας, όμως το κακό είχε ήδη γίνει: στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν αμέσως διαγωνισμοί λεξιπλασίας.

Αν και διέγραψε την ανάρτηση, το αρχικό μήνυμα μάλλον δεν θα ξεχαστεί σύντομα.

«Μιλάω καθημερινά με "ξένες κυβερνήσεις". Μόλις συναντήθηκα με τη βασίλισσα της Αγγλίας, τον Πρίγκιπα των Φαλαινών, την πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Γάλλο πρόεδρο και τον Πολωνό πρόεδρο», έγραφε στο κείμενο αυτό ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

First photos in from Trump's meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/MclQIT9G2A

We now go live to Donald Trump's meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/s57aDFUmZI

To be fair to Trump, Prince of Whales could easily have been autocorrect. However it is worryingly indicative that we cannot be sure! pic.twitter.com/qLjsol21J1

