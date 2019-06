Τσέρνομπιλ: Μάστιγα οι selfies επισκεπτών του ερειπωμένου Πρίπιατ (pics)

Οργή προκαλεί ο καταιγισμός των selfies, που τραβούν μανιωδώς τουρίστες, οι οποίοι συρρέουν στο Τσερνόμπιλ— με μία μάλιστα εξ αυτών να εμφανίζεται στον φωτογραφικό φακό φορώντας μονάχα το εσώρουχό της, στον απόηχο της τηλεοπτικής σειράς που προβάλλεται για τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως.

Σε αυτό το πλαίσιο κι ο συγγραφέας της σειράς απευθύνει έκκληση για επίδειξη σεβασμού προς τους νεκρούς.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.

If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.

— Craig Mazin (@clmazin) 11 Ιουνίου 2019