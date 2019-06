Νεκρό ανασύρθηκε το 2χρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε πηγάδι πριν από 4 ημέρες (vids)

Το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο στενό πηγάδι στην πολιτεία Παντζάμπ, στη βόρεια Ινδία, όπου και παρέμεινε παγιδευμένο επί 4 ημέρες, ανασύρθηκε νεκρό, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις κατοίκων που έκαναν λόγο για καθυστέρηση των σωστικών συνεργείων.

Ο Φατεχβίρ Σινγκ έπεσε την Πέμπτη στο πηγάδι βάθους 33 μέτρων και διαμέτρου 23 εκατοστών, την ώρα που έπαιζε στο χωράφι, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σπίτι του στην περιοχή Σανγκρούρ. Το πηγάδι αυτό είχε σκάψει η οικογένειά του για να ποτίζει το χωράφι της αλλά ήταν ανενεργό από το 1991.

#WATCH Punjab: Two-year-old Fatehveer Singh, who had fallen into a borewell in Sangrur, rescued after almost 109-hour long rescue operation. He has been taken to a hospital. pic.twitter.com/VH6xSZ4rPV

— ANI (@ANI) June 11, 2019