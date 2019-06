Ελικόπτερο έπεσε σε κτίριο στο κέντρο του Μανχάταν (vids)

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη στη στέγη ενός ουρανοξύστη στο Μανχάταν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

Η συντριβή σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι, τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδας). Εκείνη την ώρα στην περιοχή έβρεχε και είχε πέσει ομίχλη. Δεκάδες οχήματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, σε μια πολυσύχναστη περιοχή της 7ης Λεωφόρου, ανάμεσα στην 51η και την 52η Οδό, σε απόσταση μερικών τετραγώνων από την Τάιμς Σκουέαρ.

NYC Fire Department is responding to a helicopter crash landing at a high rise building on 7th Ave in midtown Manhattan https://t.co/YX2JuTMmQL

Ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο, που βρέθηκε στο σημείο πολύ γρήγορα, είπε στους δημοσιογράφους ότι κατά τα φαινόμενα το ελικόπτερο επιχείρησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη στέγη και ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέσα στο κτίριο.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά τη συντριβή τέθηκε υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρόσθεσε.

«Οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο είπαν ότι το αισθάνθηκαν να τρέμει», είπε ο κυβερνήτης.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν από περαστικούς σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πολλά πυροσβεστικά οχήματα στον δρόμο, όχι όμως και εμφανείς ζημιές στον ουρανοξύστη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο νεκρός ήταν ο πιλότος του ελικοπτέρου. Η πυροσβεστική αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει αυτήν την πληροφορία.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο 50χρονος Μέλβιν Ντάγκλας που πουλούσε ομπρέλες στον δρόμο, είπε ότι άκουσε μια "βροντή" όταν κατέπεσε το ελικόπτερο στη στέγη. "Δεν το είδα, αλλά το ένιωσα. Καπνός υψωνόταν από την κορυφή του κτιρίου", πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τη συντριβή και παρακολουθεί την κατάσταση, είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Χόγκαν Γκίντλεϊ. Να σημειωθεί ότι ο Πύργος Τραμπ στη Νέα Υόρκη, ο ουρανοξύστης του προέδρου, βρίσκεται σε απόσταση λίγων τετραγώνων από το σημείο του δυστυχήματος, στην 5η Λεωφόρο.

BREAKING: New York Fire Department is responding to a helicopter that reportedly crashed into a building in Midtown Manhattan: https://t.co/SlrM4QIGz5 pic.twitter.com/qqBs6JcWyy

