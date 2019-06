Αλλάζει η πιο γνωστή προσευχή του Χριστιανισμού (pics)

Υπό εξέταση είναι η πιο γνωστή προσευχή του Χριστιανισμού από την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, μετά από επιθυμία του Πάπα Φραγκίσκου.

Εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον ο Ποντίφικας θεωρεί του «Πάτερ Ημών», αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Θεός να μας οδηγήσει στον πειρασμό, με αποτέλεσμα να επιθυμεί την διόρθωσή του, προκειμένου να μην αλλοιώνεται το μήνυμα που προσφέρει.



Πρόκειται για το σημείο που το «Lord's Prayer» όπως είναι η αγγλική του εκδοχή αναφέρει: «and lead us not into temptation», το οποίο στην ελληνική μετάφραση είναι το «καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν».

Πρόθεσή του είναι λοιπόν η φράση αυτή να αντικατασταθεί με το «do not let us fall into temptation», δηλαδή με το «μην μας αφήνεις να πέσουμε στον πειρασμό», προκειμένου να γίνει απολύτως κατανοητό, πως ο Θεός δεν υπάρχει είναι αυτός που θα μας οδηγήσει στην αμαρτία, αλλά ο σατανάς.



«Εγώ είμαι αυτός που θα πέσω. Δεν είναι εκείνος που μπορεί να με σπρώξει στην αμαρτία, προκειμένου να δει πως έπεσα. Ένας Πατέρας δεν το κάνει αυτό. Ένας Πατέρας σε βοηθάει να σηκωθείς αμέσως. Ο Σατανάς σε οδηγεί στον πειρασμό. Αυτή είναι η δουλειά του», είπε ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.