Κρουαζιερόπλοιο συγκρούστηκε με μικρό σκάφος στη Βενετία, 5 τραυματίες (vids)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ορισμένοι από τους επιβάτες του πλοιαρίου River Countess έπεσαν μετά τη σύγκρουση με το κρουαζιερόπλοιο στο νερό.

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες και τα ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο.

Το κρουαζιερόπλοιο που οδηγείτο στην προβλήτα του Σαν Μπαζίλιο από ρυμουλκό, χάνοντας όμως τον έλεγχο λόγω ηλεκτρονικής βλάβης, επί αρκετά λεπτά ηχούσε τη σειρήνα του, καθώς εκείνη τη στιγμή η λιμνοθάλασσα ήταν γεμάτη πλεούμενα για ένα παραδοσιακό έθιμο της Βενετίας.

Η στιγμή του ατυχήματος όπως καταγράφηκε τόσο από την αποβάθρα όσο κι από το κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου:

This is the moment a huge cruise ship crashes into a tourist boat and the dockside in Venice, as dozens of people run away in panichttps://t.co/7ErXUtt6qr pic.twitter.com/xi92IqvAkI

— ITV News (@itvnews) 2 Ιουνίου 2019