Αλβανία: Τέσσερις τραυματίες και ζημιές σε 100 σπίτια από τους σεισμούς (pics & vid)

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Ελλάδα, σε όλη την δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Στην Αλβανία, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατάρρευση τοίχων, οροφών και σοβάδων σε σπίτια και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Κόρτσε στην ανατολική Αλβανία, τόνισε το υπουργείο Άμυνας.

#Albania: The #earthquake causes major damage to all areas of the Korça district, as the earth still shakes. #tërmet Credits: RTSH Korça - @LastQuake pic.twitter.com/ITUBygo6fv

