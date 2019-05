Η στιγμή που κεραυνός χτυπάει πύραυλο Soyuz κατά την εκτόξευσή του (vid)

Παρά το πλήγμα του κεραυνού όλα τα όργανα του πυραύλου συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά και ο πύραυλος τέθηκε σε τροχιά την προγραμματισμένη ώρα.

«Η εκτόξευση έγινε κανονικά. Ο καιρός δεν αποτελεί εμπόδιο για εμάς, τα στρατεύματα μας είναι παντός καιρού. Αυτό αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ένας κεραυνός δεν μπορεί να βλάψει το δικό μας πυραυλικό-διαστημικό όπλο», δήλωσε ο Νεστετσούκ.

Η εκτόξευση του Soyuz -2.1b πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 09:33 ώρα Μόσχας από το κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ. Στον καθορισμένο χρόνο το σύστημα εντοπισμού θέσης Glonass-M τέθηκε επιτυχώς σε τροχιά και οι ειδικοί του Διαστημικού Κέντρου Τιτόφ των Διαστημικών Στρατευμάτων ανέλαβαν τον χειρισμό του δορυφόρου.

Russia's rocket #Soyuz was struck by lightning shortly after launch today.

Everything was reported fine and it continued to it's orbit.pic.twitter.com/tUH7xH539b

— Sanjib kumar (@SanSp57) 27 Μαΐου 2019