Φλόγες ξέσπασαν σε φορτίο πλοίου, που περιείχε και χημικά στο λιμάνι Λαέμ Τσαμπάνγκ που βρίσκεται στα ανατολικά της Ταϊλάνδης.

Οι υπεύθυνοι του λιμανιού αναγκάστηκαν να απομακρύνουν τους εργαζόμενους, αλλά και να κλείσουν προσωρινά τρεις αποβάθρες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Περισσότεροι από 130 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μερικοί παραπονέθηκαν για ενόχληση στα μάτια και στον λαιμό, ενώ άλλοι είχαν μία αίσθηση ότι καίγονταν το δέρμα τους.

Huge #explosion in #container #ship #KMTC #HONGKONG Voyage 1907N #LaemChabang #Port #Thailand, the explosion was caused by #Dangerous / #Hazardous #Cargo in some containers, all ships carry some containers of hazardous cargo, #accidents like this are rare. pic.twitter.com/36CtCt0vju

— MuHammad Tariq Khan (@Spugmay) 25 Μαΐου 2019