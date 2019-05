Κόλαση λάβας από την έκρηξη ηφαιστείου στο Μπαλί (vids)

Το ηφαίστειο, το οποίο θεωρείται ένα από τα ενεργότερα ολόκληρης της Ασίας, άρχισε να ενεργοποιείται εκ νέου στις αρχές της εβδομάδας, ωστόσο η έκρηξη που ακολούθησε συνοδεύτηκε από ποτάμια λάβας, ενώ η ηφαιστειακή τέφρα υψώθηκε αρκετά χιλιόμετρα στην ατμόσφαιρα.

Οι αρχές της περιοχής συνέστησαν σε όλους τους κατοίκους σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων από το ηφαίστειο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ η πρόσφατη έκρηξη του Αγκούνγκ είναι η τρίτη και ισχυρότερη που συμβαίνει σε διάστημα ενός μήνα.

H έκρηξη του ηφαιστείου είχε σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο του τοπικού αεροδρομίου, το οποίο καθημερινά εξυπηρετεί χιλιάδες επισκέπτες του δημοφιλούς τουριστικού θερέτρου, ενώ πολλοί τουρίστες αναζητούν εναγωνίως τρόπο ώστε να απομακρυνθούν από το νησί του αρχιπελάγους της Ινδονησίας.

May 24, 2019 ~ Mount Agung Eruption from VolcanoYT. #agung #volcano #eruption #bali #indonesia

VolcanoYT:https://t.co/ZPhT8MEx2A

This clip is taken from a new camera owned and operated by VolcanoYT. pic.twitter.com/ggDvIVkAhd

— Volcano Time-Lapse (@DavidHe11952876) 24 Μαΐου 2019