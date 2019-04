Αυστηρό μήνυμα ΝΑΤΟ σε Τουρκία: «Αν αγοράσετε τους S-400 κινδυνεύει η θέση σας» (vid)

Στην ομιλία του με την ευκαιρία της 70ής επετείου από την ίδρυση «της πιο επιτυχημένης στρατιωτικής συμμαχίας στην ιστορία», όπως χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ, ο Πενς, ενέτεινε τις πιέσεις προς την Άγκυρα να αποσυρθεί από τη συμφωνία αυτή με τη Μόσχα.

«Η Τουρκία πρέπει να επιλέξει. Θέλει να παραμείνει κρίσιμος εταίρος στην πιο επιτυχημένη στρατιωτική συμμαχία στην ιστορία ή θέλει να διακινδυνεύσει την ασφάλεια αυτής της εταιρικής σχέσης λαμβάνοντας τέτοιες παράτολμες αποφάσεις που υπονομεύουν τη συμμαχία μας;» διερωτήθηκε.

«H αγορά των 2,5 δισ. δολαρίων του οπλικού συστήματος S-400 από τη Ρωσία αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για το ΝΑΤΟ και την ισχύς αυτή της συμμαχίας. Το γεγονός ότι η Τουρκία προχωρά με αυτήν την αγορά, ακόμα και αφότου οι ΗΠΑ έθεσαν στη διάθεσή της το σύστημα Patriot είναι βαθιά ανησυχητικό» τόνισε ο Πενς.

"Germany must do more," says @VP Mike Pence. "NATO is a mutual defense pact, not a unilateral security agreement. We need all allies to contribute to this joint endeavor. We honor their commitments and we will keep ours." #NATOEngages 16/ pic.twitter.com/61EtG73Eld

— Atlantic Council (@AtlanticCouncil) April 3, 2019