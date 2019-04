Ο Τραμπ είπε ψέματα ακόμα και για τον τόπο γέννησης του πατέρα του (vid)

Φαίνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι εθισμένος στα fake news. Και αν για πολλές ανακρίβειες που λέει συνήθως φταίει η προβληματική του ενημέρωση, δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο και για την γεννέτειρα του πατέρα του.

Σε μια δήλωση, λοιπόν, σχετικά με το ότι η Γερμανία δεν δαπανά όσα θα έπρεπε για το ΝΑΤΟ, ο Τραμπ προσπαθεί να εκφράσει την συμπάθειά του για την Άνγκελα Μέρκελ και την χώρα της. Διαλέγει να το κάνει αυτό λέγοντας πως και ο πατέρας του ήταν Γερμανός και μάλιστα πως έχει γεννηθεί στην Γερμανία.

Trump just said "my father is German, was German. Born in a very wonderful place in Germany." Fred Trump was born in New York. pic.twitter.com/U6eWYPzjrJ

— Tommy MMXIXtopher (@tommyxtopher) April 2, 2019