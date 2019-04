Γυμνοί διαδηλωτές διέκοψαν συνεδρίαση στη Βουλή για το Brexit (pic)

Δώδεκα οικολόγοι έβγαλαν τα ρούχα τους εντός του κοινοβουλίου και κόλλησαν πάνω στα τζάμια για να διαμαρτυρηθούν για την κλιματική αλλαγή. Χρειάστηκαν βέβαια, ελάχιστα δευτερόλεπτα μέχρι η ασφάλεια του κοινοβουλίου να παρέμβει και να τους απομακρύνει.

Και οι 12 συνελήφθησαν για… προσβολή δημοσίας αιδούς. Κάποιοι από αυτούς είχαν ζωγραφισμένα στα σώματά τους οικολογικά συνθήματα, ενώ οι βουλευτές συνέχιζαν την συνεδρίαση χωρίς να σταματήσουν.

Parliament just got a little bit more nuts! pic.twitter.com/znZa5AndUu

— James Heappey MP (@JSHeappey) April 1, 2019