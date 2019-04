Χαμός με το θαμμένο ψυγείο στον κήπο ενός Αυστραλού που αγνοείται (vid)

Μπροστά σε μία απρόσμενη εξέλιξη βρέθηκε η αστυνομία της Αυστραλίας που είχε αναλάβει την εξαφάνιση ενός άνδρα στο Ίπσουιτς.

Η τελευταία φορά που είχε δει κάποιος τον Ντέβιντ Θόρτον ήταν στις 22 Φεβρουαρίου, αλλά δηλώθηκε ως αγνοούμενος στις 12 Μαρτίου.



Την Παρασκευή οι αρχές έλαβαν μία πληροφορία που τους οδήγησαν να επιστρέψουν στο σπίτι του ηλικιωμένου και να ψάξουν στο κήπο του, όπου άρχισαν να σκάβουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

Εκεί εντοπίστηκε ένα θαμμένο ψυγείο, το οποίο δεν ανοίχτηκε.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής, κ. Μπριζ που κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις δεν αποκάλυψε το περιεχόμενό του, μεγαλώνοντας την αγωνία.



