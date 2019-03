Τρεις νεκροί από συντριβή αεροσκάφους στη Γερμανία (vid)

Η αστυνομία δήλωσε ότι το αεροπλάνο των έξι θέσεων απογειώθηκε στη Γαλλία και ήταν στο δρόμο για την κεντρική γερμανική πόλη Egelsbach, όταν συνετρίβη και κάηκε το απόγευμα της Κυριακής κοντά στο Erzhausen, 10 χιλιόμετρα νότια της Φρανκφούρτης.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύεται πως τρία άτομα είχαν επιβιβαστεί, αλλά σημείωσε ότι εξακολουθούν να εργάζονται για τη θετική αναγνώριση των θυμάτων καθώς και για την επιβεβαίωση του αριθμού των επιβατών.

Οι πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας αναφέρουν πως δύο από τους τρεις που σκοτώθηκαν είναι Ρώσοι.

Ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης μεταδίδουν πως ανάμεσα στα θύματα είναι ο επικεφαλής του αερομεταφορέα S7 της χώρας.

#BREAKING: JUST IN: German police say a pilot and two Russian Businessmen died in a plane crash of a small airplane near Frankfurt, Germany, Two other individuals died in a crash with a police car responding to the scene. pic.twitter.com/IOGRTnIqHU

