Χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτοκινητόδρομο στο Σιάτλ είχαμε πυροβολισμούς με την αστυνομία μέσω twitter να κάνει λόγο για πολλά θύματα και τα τοπικά ΜΜΕ για τουλάχιστον έναν νεκρό και τρεις τραυματίες, Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα Seattle Times, έχει συληφθεί ένας ύποπτος.

Multiple victims in shooting incident in area of 120/Sandpoint. Please avoid area as officers investigate.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) March 27, 2019