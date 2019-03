Ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν τη Λωρίδα της Γάζας: Είχαν προηγηθεί ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ (vids)

Ισραηλινά ελικόπτερα βομβάρδισαν τουλάχιστον τρεις φορές, στο δυτικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μια θέση της ένοπλης πτέρυγας του κινήματος της Χαμάς, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν, επίσης, στο Reuters ότι άκουσαν εκρήξεις στη Γάζα.

Ο στρατός γνωστοποίησε σε μια ανακοίνωση ότι «ξεκίνησε να βομβαρδίζει τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας».

WATCH: IAF fighter jets strike targets in the Gaza Strip belonging to the "Hamas" terrorist organization pic.twitter.com/o8JoccX6vq

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους ασφαλείας και μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς, μία θέση που επλήγη ήταν μια ναυτική βάση της Χαμάς δυτικά της πόλης της Γάζας κι άλλη μία ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης στη βόρεια Γάζα.

Και οι δύο θέσεις πιθανόν είχαν εκκενωθεί, καθώς η Χαμάς είχε ειδοποιηθεί από ώρες για τους επικείμενους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε σθεναρή απάντηση για την επίθεση με ρουκέτα νωρίτερα, κατά την οποία τραυματίστηκαν 7 Ισραηλινοί.

We can confirm that #Hamas is responsible for firing a homemade rocket. It flew a distance of 75 miles across Israel and then destroyed this home: pic.twitter.com/nXytl8hcfl

— Israel Defense Forces (@IDF) 25 Μαρτίου 2019