Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο με 1.300 επιβάτες εξέπεμψε σήμα SOS (pics)

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι νορβηγικές αρχές και το Λιμενικό της χώρας της Σκανδιναβίας, μετά την μηχανική βλάβη που υπέστη κρουαζιερόπλοιο με 1.300 επιβάτες που πλέει στην περιοχή δυτικά των ακτών της χώρας, στον βόρειο Ατλαντικό ωκεανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων ενημέρωσης, στην περιοχή πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι έντασης πολλών μποφόρ, ενώ το κρουαζιερόπλοιο εξέπεμψε σήμα SOS κι έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες για την ασφαλή εκκένωσή του.

Το σκάφος ονομάζεται Viking Sky κι εκτός από τους 1.300 επιβάτες, στο σκάφος βρίσκονται και 700 μέλη του πληρώματος.

#VikingSky struggling in huge waves only one kilometer from shore. Evacuation has started , but there are 1300 ppl on onboard - and ship is rolling violently acc to observer close by. pic.twitter.com/fA3tWaEPks

— Tore (@potifar66) March 23, 2019