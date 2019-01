Μοναδικός Στίβεν Κινγκ: Διέσωσε από το «λουκέτο» λογοτεχνικό ένθετο μικρής τοπικής εφημερίδας

Μια τοπική εφημερίδα του Μέιν ήθελε να καταργήσει το ένθετο με τις λογοτεχνικές κριτικές προκειμένου να μειώσει τα έξοδά της κι ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ κατάφερε, με τη βοήθεια λίγων tweet να σώσει το επαπειλούμενο ένθετο, μια ευτυχής κατάληξη στη μάχη για την επιβίωση, που δίνουν πολλά αμερικανικά ΜΜΕ, τα οποία έχουν πληγεί από την κρίση.

Η ιστορία ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ο Στίβεν Κινγκ, ο μετρ του τρόμου και του φανταστικού, ανακοίνωσε ότι η εφημερίδα The Portland Press Herald, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της πολιτείας του Μέιν, όπου διαμένει, θα καταργήσει το κυριακάτικο ένθετο για τα βιβλία, το οποίο γράφουν συγγραφείς αυτής της μικρής πολιτείας που συνορεύει με τον Καναδά.

«Πείτε στην εφημερίδα ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ» τουίταρε ο συγγραφέας, ηλικίας 71 ετών, που έγινε διάσημος για τα μυθιστορήματά του «Κάρι» ή «Η Λάμψη». Πολλοί τοπικοί συγγραφείς «εξαρτώνται από αυτές τις κριτικές για να συντηρηθούν» συμπλήρωσε ο ίδιος.

The Portland Press Herald/Maine Sunday Telegram will no longer publish local, freelance-written reviews of books about Maine, set in Maine, or written by Maine authors. Retweet this if you're from Maine (or even if you're not). Tell the paper DON'T DO THIS.

Περισσότεροι από 8.000 από τους θαυμαστές του έκαναν retweet το μήνυμά του. Η διεύθυνση της εφημερίδας, όπου απασχολούνται 70 δημοσιογράφοι, αντέδρασε απευθύνοντας έκκληση να τη βοηθήσουν να βρει νέους συνδρομητές που θα καταβάλλουν τα «χιλιάδες δολάρια», τα οποία στοιχίζει το ένθετο.

«Εάν μπορείτε να πείσετε 100 από τους followers σας να γίνουν συνδρομητές στην ψηφιακή έκδοση, εμείς θα επαναφέρουμε αμέσως το ένθετο των βιβλίων» έγραψε στο Twitter η εφημερίδα, που απαριθμεί λιγότερους από 10.000 ψηφιακούς συνδρομητές.

Σήμερα, ο στόχος των 100 συνδρομητών, 15 δολάρια για 12 εβδομάδες, καλύφθηκε και με το παραπάνω: «Ευχαριστώ όλους εκείνους που έγιναν συνδρομητές στη Press Herald» έγραψε ο Στίβεν Κινγκ.

«Σώσατε την έκδοση. Υπάρχουν χώρες όπου οι τέχνες θεωρούνται ζωτικής σημασίας, δυστυχώς όχι αυτή εδώ».

Thanks to everybody who subscribed to the Press-Herald. You saved the day. There are countries where the arts are considered vital. Too bad this isn't one of them. The paper thanked you guys. Also thanked me. (And misspelled my name.)

— Stephen King (@StephenKing) 14 Ιανουαρίου 2019