New York Times: «Το FBI ξεκινάει έρευνα για τις σχέσεις Τραμπ - Ρωσίας»

Η έρευνα ξεκίνησε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος απέλυσε τον Μάιο του 2017 τον διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ και αφορούσε τον έλεγχο τον Τραμπ ως απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Το δημοσίευμα των New York Times δεν αναφέρθηκε σε ενδεχόμενα συμπεράσματα των ερευνών του FBI.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε με ανάρτησή του στο Twitter την έρευνα λέγοντας ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος και καμία απόδειξη για κάτι τέτοιο.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019