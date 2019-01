Περισσότεροι από 75 τραυματίες από σεισμό 5,5 Ρίχτερ στο Ιράν (pics)

Το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο είχε αρχικά εκτιμήσει τον σεισμό στα 5,9 Ρίχτερ αλλά τελικά το μέγεθος κατέβηκε επισήμως στα 5,5.

Οι περισσότεροι τραυματίες ήταν στην επαρχία Κερμανσάχ και σύμφωνα με τον επικεφαλής του κέντρου άμεσης ιατρικής βοήθειας του Ιράν, Γκιλάν Γαρμπ, οι περισσότεροι από τους τραυματίες πήραν εξιτήριο από τα νοσοκομεία.

M5.7 #earthquake (#زلزال) strikes 133 km NE of #Baghdad (#Iraq) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/1pD3w0LFiH

— EMSC (@LastQuake) January 6, 2019