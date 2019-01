Κίτρινα γιλέκα: 50.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη Γαλλία (vids)

«50.000, αυτό ισοδυναμεί με έναν και πλέον άνθρωπο ανά κοινότητα στη Γαλλία. Αυτή είναι η πραγματικότητα του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων» σήμερα. Επομένως, βλέπουμε καλά ότι αυτό το κίνημα δεν είναι αντιπροσωπευτικό στη Γαλλία» δήλωσε ο Κριστόφ Καστανέρ, καταδικάζοντας τα επεισόδια που ξέσπασαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων.

BREAKING: Fires rage in Caen, France as the Yellow Vest protests across France continue into the nignt. #GiletsJaunes #ActeVIII pic.twitter.com/Us3zbxyIPF

Οι διαδηλώσεις «είναι πολύ πιο αστικές» και «αν και η πλειονότητα εξ αυτών πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα, στο τέλος των διαδηλώσεων υπάρχουν πολλές προκλήσεις, πολλές επιθέσεις» είπε ακόμη ο υπουργός.

«Δημαρχεία δέχθηκαν επιθέσεις, εκείνα στη Ρεν και τη Ρουέν, θεσμοί όπως το Πρωτοδικείο του Περπινιάν, αστυνομικά τμήματα επίσης δέχθηκαν επιθέσεις, δημοσιογράφοι και εφημερίδες βρέθηκαν στο στόχαστρο» συμπλήρωσε ο Καστανέρ, διευκρινίζοντας ότι 56.500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας κινητοποιήθηκαν στη χώρα.

Προς «εκείνους που επιτίθενται, που καίνε, που καταφέρονται εναντίον των θεσμών μας, θέλω να πω με τρόπο εξαιρετικά σαφή ότι οι θεσμοί μας είναι γεροί και σταθεροί» και η «αποφασιστικότητά μας απόλυτη», υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, ο οποίος συζήτησε το πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τον πρωθυπουργό της χώρας Εντουάρ Φιλίπ.

BREAKING: Thousands of Yellow Vest protester's marching in Bordeaux in France. They are matching to the stock exchange #ActeVIII #GiletsJaunes pic.twitter.com/gPwcqJi7zE

