Τουλάχιστον 10.000 διαδηλωτές στους δρόμους της Βουδαπέστης κατά της κυβέρνησης (vid)

Αψηφώντας το τσουχτερό κρύο, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κοινοβούλιο της χώρας στις όχθες του Δούναβη, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Δεν θα γίνουμε σκλάβοι» και «Βρώμικο Fidesz», το κόμμα του πρωθυπουργού Όρμπαν.

Τα εργατικά συνδικάτα, μαζί με κόμματα της αντιπολίτευσης, οργανώνουν κινητοποιήσεις εδώ και εβδομάδες κατά του νόμου της κυβέρνησης για τις εργασιακές σχέσεις, τον οποίο αποκαλούν «νόμο της δουλείας».

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν επίσης την πολιτική διαφθορά, ενώ εξέφρασαν την ανησυχίας του για τις απειλές σε βάρος του κράτους δικαίου και τους περιορισμούς στην ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία του Τύπου.

Huge crowd of tens of thousands protesters just arrived to Parliament #HungaryProtests #Budapest pic.twitter.com/8NGwroYDOU

— Márta Pardavi (@martapardavi) 5 Ιανουαρίου 2019