Αμερικανίδα βουλευτής για Τραμπ: «Θα το καθαιρέσουμε το καθίκι» (pic & vid)

Εκεί η Ρασίντα, όχι μόνο μιλά για επικείμενη καθαίρεση του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τον χαρακτηρίζει και με τον όρο «motherfucker».

Όπως ακούγεται να λέει στο βίντεο η Ρασίντα Τλάιμπ «Όταν ο γιος μου με κοίταξε και μου είπε «Μαμά, κοίτα κέρδισε – οι τραμπούκοι δεν κερδίζουν. Του απάντησα «μώρο μου, οι κακοί δεν κερδίζουν, γιατί θα πάμε εκεί μέσα και θα το καθαιρέσουμε το καθίκι».

Το βίντεο μάλιστα φαίνεται πως έφτασε μέχρι τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος στο αγαπημένο του twitter, έγραψε:

«Πως καθαιρείς κάποιον που κέρδισε πιθανώς τις σπουδαιότερες εκλογές της ιστορίας, δεν έκανε τίποτα λάθος (καμία συνεννόηση με τη Ρωσία, ήταν οι Δημοκρατικοί που συνεννοήθηκαν μαζί τους), είχε την πιο επιτυχημένη πρώτη διετία από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο και είναι ο πιο δημοφιλής Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στην ιστορία του κόμματος με 93%;»

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2019