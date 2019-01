Με μια βουτιά στα παγωμένα νερά της Βόρειας Θάλασσας υποδέχτηκαν οι Ολλανδοί το 2019 (vid)

Όπως επιβάλλει το έθιμο, οι χειμερινοί κολυμβητές –και όχι μόνο– μπήκαν με θάρρος στα νερά, η θερμοκρασία των οποίων δεν ξεπερνούσε τους 7 βαθμούς. Μόνο στο Σεβενίνγκεν, στα προάστια της Χάγης, 10.000 άνθρωποι βούτηξαν στα νερά.

«Ήταν καταπαγωμένο! Ήταν τρελό, μαζεύτηκε τόσος κόσμος! Έκανε πάρα πολύ κρύο αλλά είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να ξεκινήσεις τη νέα χρονιά», σχολίασε μια 28χρονη Αγγλίδα, που προσπαθούσε να ζεσταθεί τυλιγμένη σ' ένα μπουρνούζι.

Για τον Στέφαν, έναν 37χρονο Ολλανδό, η σημερινή βουτιά ήταν εκπλήρωση ενός ονείρου: «Εδώ και δέκα χρόνια, έλεγα συνεχώς ότι έπρεπε να το κάνω», είπε.

Οι φετινοί εορτασμοί στην Ολλανδία δεν ήταν πάντως αναίμακτοι: στο Ένσεντε, ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα μετά από μια έκρηξη βεγγαλικών. Άλλος ένας έχασε τη ζωή του στο χωριό Μόρα, ενώ εκτόξευε βεγγαλικά.

Στην Ολλανδία αναφέρθηκαν άλλοι δύο θάνατοι τη νύχτα της 31ης Δεκεμβρίου προς την 1η Ιανουαρίου, όμως οι αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει προς το παρόν αν συνδέονται με ατυχήματα κατά τη ρίψη βεγγαλικών.

