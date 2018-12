Αυτοκίνητο εισέβαλε στο αεροδρόμιο του Ανόβερο, συνελήφθη ο οδηγός

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά ΜΜΕ, την ώρα του περιστατικού ετοιμαζόταν για προσγείωση αεροσκάφος της Aegean.

Για λόγους ασφαλείας το αεροδρόμιο διέκοψε τη λειτουργία του. Το αεροδρόμιο αναμένεται να ανοίξει εκ νέου στις 10 το βράδυ.

Τα αεροπλάνα που επρόκειτο να προσγειωθούν στο Ανόβερο κλήθηκαν να κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Οι αστυνομικοί κατάφεραν να σταματήσουν το όχημα και να εξουδετερώσουν τον άνδρα, ο οποίος κρατείται» ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας

«Ένα περιστατικό που έχει σχέση με την ασφάλεια του αερολιμένα του Ανόβερου σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 15:40 (τοπική ώρα/16.40 ώρα Ελλάδας).

Ένας άνδρας έσπασε ένα φράγμα με ένα αυτοκίνητο και μπήκε στον ασφαλτοτάπητα του αεροδρομίου».

Αυτοκίνητο με πολωνική πινακίδα

Το αυτοκίνητο φέρεται να έχει πολωνική πινακίδα κυκλοφορίας, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του περιστατικού, αλλά η αστυνομία δεν αποκλείει την εκδοχή ο οδηγός να βρισκόταν σε κατάσταση «σύγχυσης», καθώς μπορεί να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

«Το αεροδρόμιο είναι πλέον ασφαλές», ανακοίνωσε η αστυνομία γύρω στις 6:30 μ.μ., τονίζοντας ότι το «check-in των πτήσεων συνεχίζει να μην πραγματοποιείται» και η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

ALERT .@HannoverAirport is currently closed after an unauthorised person possibly managed to enter the apron (h/t @ReverseThrustAv) https://t.co/CBiISoOrSa pic.twitter.com/YTlWNkwrBf

— AIRLIVE (@airlivenet) 29 Δεκεμβρίου 2018