Δεκαπέντε τραυματίες σε απόπειρα ληστείας σε εκκλησία στη Βιέννη (pics)

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen Zeitung, δύο ένοπλοι επιτέθηκαν το μεσημέρι, ενώ ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

Οι τραυματίες είναι – κατά πάσα πιθανότητα - μοναχοί της εκκλησίας.

BREAKING: 2 Robbers attacked, handcuffed and then robbed people inside the Klosterkirche Maria Immaculata Chruch in #Strebersdorf, #Vienna #Austria

At least five people were injured some of them seriously, massive manhunt underway for the robbers

(Pic Bernhard Schiel) pic.twitter.com/7Vf4eClEeA

