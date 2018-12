Το InSight... βολεύτηκε τόσο στον Άρη που άρχισε τις selfies (pic)

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία «σέλφι» που τράβηξε στον 'Αρη η διαστημοσυσκευή InSight. Στη «σέλφι» φαίνονται καθαρά τα ξεδιπλωμένα ηλιακά πάνελ και τα επιστημονικά όργανα του InSight.

Η φωτογραφία αποτελεί σύνθεση από 11 εικόνες, τις οποίες τράβηξε η κάμερα πάνω στο ρομποτικό βραχίονα του InSight. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τις εικόνες που τραβά το ρόβερ Curiosity της NASA και οι οποίες αργότερα δημιουργούν ένα σύνθετο «μωσαϊκό».

Τις επόμενες εβδομάδες οι επιστήμονες και μηχανικοί που είναι υπεύθυνοι της αποστολής, θα δώσουν εντολή στο ρομποτικό βραχίονα να τοποθετήσει το σεισμογράφο προσεκτικά στην επιφάνεια του πλανήτη, καθώς και το όργανο που θα μελετήσει το υπέδαφός του, ανοίγοντας μια τρύπα βάθους έως πέντε μέτρων.

Η NASA έχει σκοπίμως επιλέξει για την προσεδάφιση του InSight την αχανή πεδιάδα Elysium Planitia, που έχει ελάχιστους βράχους.

First #selfie! I’m feeling healthy, energized and whole. This is me on #Mars. https://t.co/JJzFgSgh9q pic.twitter.com/wSN2OycHNO

— NASA InSight (@NASAInSight) 11 Δεκεμβρίου 2018