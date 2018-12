Αιματηρή επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Στρασβούργο, αναφορές για νεκρούς και τραυματίες (vids)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που ερρίφθησαν απόψε στο κέντρο του Στρασβούργου, κοντά στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης διαφεύγει.

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό της η τοπική εφημερίδα DNA (Dernieres nouvelles d' Alsace) ο ένοπλος άνοιξε πυρ στην οδό Γκραντ Αρκάντ. Κατόπιν κατευθύνθηκε προς την Γκραντ Ρι, όπου συνέχισε να πυροβολεί. Μία αστυνομική πηγή, την οποία επικαλείται η εφημερίδα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση.

Ο δήμος του Στρασβούργου κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, μετά τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης, από τους οποίους έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

Το κέντρο της πόλης παραμένει αποκλεισμένο σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων γύρω από την πλατεία Γκούτενμπεργκ

There are reports that one person is dead and three are injured after the gunfire in #Strasburg. pic.twitter.com/uQPn1MJSfr

