Η Τερέζα Μέι αδυνατούσε να βγει από τη λιμουζίνα κι η Μέρκελ περίμενε στη βροχή (vid)

Πιο συγκεκριμένα, καθώς η πρωθυπουργική λιμουζίνα σταμάτησε στο προκαθορισμένο σημείο όπου ανέμενε η καγκελάριος σύμφωνα με το πρωτόκολλο κι οι σωματοφύλακες της Μέι αποβιβάστηκαν για να ανοίξουν την πόρτα στην πρωθυπουργό, η πόρτα του πίσω καθίσματος φράκαρε για αρκετά δευτερόλεπτα, δημιουργώντας αμηχανία κι αναστάτωση.

Τελικά, η επιμονή ενός συνοδού της Τερέζα Μέι αποδείχθηκε καθοριστική, με την πόρτα εν τέλει να ανοίγει, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από τους δεκάδες δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ που ανέμεναν στο σημείο, κάνοντας σε ελάχιστο χρόνο τον γύρο του διαδικτύου.

