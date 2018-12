Εικόνες ντροπής: Γάλλοι αστυνομικοί πετούν διαδηλωτή από το αναπηρικό του αμαξίδιο (vid)

Στο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται μονάδα των CRS να απομακρύνει ομάδα διαδηλωτών από τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου.

Μεταξύ των διαδηλωτών βρίσκεται κι ένας νεαρός άντρας σε αναπηρικό αμαξίδιο, ο οποίος δέχεται την «ειδική μεταχείριση» ενός αστυνομικού, που τον τραβολογά συνεχώς κι εν τέλει τον ρίχνει από το καροτσάκι, ενώ κανείς από τους συναδέλφους του δεν κάνει κάποια κίνηση για να τον σταματήσει, καθώς είναι προφανές ότι δεν αντιμετώπιζε καμία απειλή από τον νεαρό.

Οι υπόλοιποι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται έντονα προς τους άντρες της αστυνομίας, ενώ ο επικεφαλής της διμοιρίας προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα.

Σε ένα ακόμα περιστατικό που προσέλκυσε το ενδιαφέρον γαλλικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, η προσοχή επικεντρώνεται στις μεθόδους της μυστικής αστυνομίας, καθώς σε βίντεο που τραβήχθηκε από το κέντρο του Παρισιού εμφανίζονται άντρες της BAC να επεμβαίνουν βίαια για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού ακόμα και σε δημοσιογράφους.

This is how a notorious unit of French police (called BAC) pick out #YellowVest protesters and try to repress media who report it, like us. #Paris #PoliceViolence #GiletsJaunes pic.twitter.com/MnDferiJlF

— redfish (@redfishstream) 8 Δεκεμβρίου 2018