Σκηνές... μάχης στην καρδιά του Παρισιού (vid)

«Μυρίζει επανάσταση»: Από την Οπερά στη λεωφόρο Φος περνώντας από την οδό Ριβολί και τη λεωφόρο Οσμάν, αρκετές κοσμοπολίτικες συνοικίες του Παρισιού έγιναν σήμερα το θέατρο σκηνών αντάρτικου πόλης στο περιθώριο της κινητοποίησης των «κίτρινων γιλέκων», μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η διεύθυνση της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι έγιναν 205 συλλήψεις μετά τα βίαια επεισόδια στο Παρίσι.

«Οι ταραχές και η βία που βλέπουμε σήμερα στο Παρίσι είναι απαράδεκτες και οι διαδηλωτές πρέπει να αντιταχθούν στις εξτρεμιστικές ομάδες που επωφελούνται από την κατάσταση υπονομεύοντας τις εύλογες καταγγελίες των "κίτρινων γιλέκων"», δήλωσε η υπουργός Υγείας Ανιές Μπιζίν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η τρίτη ημέρα εθνικής κινητοποίησης των «κίτρινων γιλέκων» είχε 75.000 διαδηλωτές σήμερα στη Γαλλία στις 15.00 τοπική ώρα.

France Riots:

- Anti-government protests turn into riots in Paris, France

- Widespread looting reported

- Dozens of cars set ablaze and flipped over

- At least 180 arrestedpic.twitter.com/6cwJF91RJL

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 1 Δεκεμβρίου 2018