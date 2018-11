Tα πρώτα πλάνα του InSight της NASA από τον Άρη (pics)

Οι μηχανικοί της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας προετοιμάζονται να ενεργοποιήσουν τον ρομποτικό βραχίονά του, προχωρούν, ωστόσο, με προσεκτικά βήματα.

Το InSight είναι εξοπλισμένο με δύο φωτογραφικές μηχανές και έχει ήδη στείλει στη Γη έξι φωτογραφίες από τη στιγμή που προσεδαφίστηκε στον Κόκκινο Πλανήτη τη Δευτέρα στις 19.52 και 59 δευτερόλεπτα ώρα GMT.

Το ρομποτικό σκάφος θα παραμείνει ακίνητο τα δύο χρόνια της αποστολής του και οι φωτογραφίες που έχει στείλει έως σήμερα ελήφθησαν από την ίδια γωνία, από κάθε φωτογραφική μηχανή.

Στις εικόνες διακρίνεται ένας καθαρός ουρανός και μια επίπεδη επιφάνεια μπροστά από τη μηχανή, αν και στίγματα θολώνουν προς τον παρόν τις φωτογραφίες που ελήφθησαν από μια κάμερα που έχει εγκατασταθεί στη βάση του. Όμως, το προστατευτικό κάλυμμα του φακού θα απομακρυνθεί, γεγονός που θα επιτρέψει σύντομα τη λήψη καθαρών φωτογραφιών.

Slowly releasing all my pent-up tension, starting with loosening my grapple, as these before-and-after pics show. Until I'm ready to stretch my arm out, my camera angles will be the same. Stay tuned though: every picture I take, I’ll send to #Earth here: https://t.co/tjr8tfaCg5 pic.twitter.com/OAOTeA6uwq

— NASAInSight (@NASAInSight) 29 Νοεμβρίου 2018