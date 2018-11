Τέλος το «δωρεάν» πορνό στα Starbucks από το 2019

Συγκεκριμένα, την επόμενη χρονιά, ο κολοσσός του καφέ πρόκειται να λανσάρει ένα νέο εργαλείο με σκοπό να εμποδίζει τους πελάτες να παρακολουθούν πορνογραφικό υλικό στα μαγαζιά.

Κι ενώ υπάρχει η σχετική απαγόρευση, οι υπηρεσίες wifi στα καταστήματα δεν έχουν έλεγχο ακατάλληλου περιεχομένου.

Όπως ανέφερε στο Business Insider εκπρόσωπος των Starbucks, «ταυτοποιήσαμε μια λύση ώστε αυτού του είδους το περιεχόμενο να εμποδίζεται στα καταστήματά μας και πρόκειται να την θέσουμε σε λειτουργία σε όλα τα μαγαζιά των ΗΠΑ, μέσα στο 2019», τόνισε.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από χρόνια σχετικών πιέσεων από οργανισμούς που ασχολούνται με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση Enough is Enough δήλωσε ικανοποιημένη με τη συγκεκριμένη δέσμευση των Starbucks, ωστόσο δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι σε ανάλογες δεσμεύσεις είχε προβεί η εταιρεία ήδη από το 2016.

«Οι άνθρωποι κάθονται για ώρες στα Starbucks και χρησιμοποιούν το internet», τόνισε η επικεφαλής της Enough is Enough, «τα Starbucks φημίζονται γι’ αυτό. Πλέον ας «σερφάρουμε» με ασφάλεια», κατέληξε.

Πηγή: reader.gr