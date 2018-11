Μια καταιγίδα που συμβαίνει μία φορά στα 100 χρόνια προκαλεί χάος στο Σίδνεϊ (vid)

Η αστυνομία κάλεσε αυτούς που μετακινούνται μέσω οδικού δικτύου να το αποφύγουν, καθώς ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τροχαίο, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω τους καθώς προσπαθούσαν να βοηθήσουν έναν εγκλωβισμένο οδηγό.

Ο Γκρεγκ Τράνσελ, διευθυντής ενός γραφείου στο βόρειο τμήμα του Σίδνεϊ, δήλωσε στο Australian Broadcasting Corporation ότι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στο κτιριακό συγκρότημα γραφείων στο οποίο εργάζεται.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία του Σίδνεϊ, το ύψος της βροχής ξεπέρασε σε λίγες μόνον ώρες τα 100 χιλιοστά, επίπεδο στο οποίο φτάνει συνήθως καθ'όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου.

«Τέτοια βροχή μπορείς να δεις μόνον μια φορά στα 100 χρόνια», δήλωσε η Αν Φάρελ, αξιωματούχος της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

It's the kind of weather seen once in a hundred years, Sydney copping a drenching... Flooded roads overwhelming drivers, and claiming a life. @DamoNews @Gabrielle_Boyle @hansinclair9 #9News pic.twitter.com/qRM69dWZPR

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) 28 Νοεμβρίου 2018