Έκρυθμη η κατάσταση στην Κριμαία: Σε πολεμική ετοιμότητα οι Ουκρανοί, 24 αιχμάλωτοι ναύτες

Ότι η κατάσχεση των τριών ουκρανικών πλοίων από τη Ρωσία συνάδει πλήρως με το διεθνές και το εσωτερικό δίκαιο, υποστηρίζει σήμερα το Κρεμλίνο, μετά την έκκληση της Κομισιόν για απελευθέρωση των πλοίων και την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος, Πέτρο Ποροσένκο, υπέγραψε διάταγμα που επιβάλλει τον στρατιωτικό νόμο για 60 ημέρες.

Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατηγόρησε τα ουκρανικά πλοία ότι εισήλθαν παράνομα στα ρωσικά χωρικά ύδατα και ότι αγνόησαν τις προσπάθειες των Ρώσων συνοριοφυλάκων να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Το Κίεβο υποστήριξε πως τα πλοία του δεν έκαναν τίποτα επιλήψιμο και κατηγόρησε τη Ρωσία για στρατιωτική επιθετικότητα.

Στον ίδιο τόνο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προκάλεσε σκόπιμα ένα συμβάν στον Πορθμό Κερτς κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας την Κυριακή προκειμένου να δημιουργήσει πρόσχημα για την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

Αιχμάλωτοι των Ρώσων 24 Ουκρανοί ναύτες

Η Ρωσία έχει συλλάβει 24 Ουκρανούς ναύτες που βρίσκονταν χθες πάνω σε τρία πλοία του ουκρανικού πολεμικού ναυτικού στον Πορθμό Κερτς, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τη Ρωσίδα επίτροπο ανθρωπίνων δικαωμάτων Τατιάνα Μοσκάλκοβα.

Η επίτροπος είπε πως τρεις από τους ναύτες τραυματίστηκαν κατά το συμβάν και αναρρώνουν στο νοσοκομείο, αλλά πως η κατάστασή τους δεν είναι κρίσιμη.

Η Ρωσία συνέλαβε δύο μικρά πλοία και ένα ρυμουλκό του ουκρανικού πολεμικού ναυτικού, τα οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, είχαν εισέλθει παράνομα στα ρωσικά χωρικά ύδατα.

Το Κίεβο υποστήριξε πως τα πλοία του δεν έκαναν τίποτε επιλήψιμο και κατηγόρησε τη Ρωσία για στρατιωτική επιθετικότητα.

Διάταγμα για την επιβολή στρατιωτικού νόμου υπέγραψε ο Ποροσένκο

Διάταγμα που επιβάλλει τον στρατιωτικό νόμο για 60 ημέρες υπέγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος, Πέτρο Ποροσένκο.

Το ουκρανικό κοινοβούλιο αναμένεται να συζητήσει το προεδρικό διάταγμα αργότερα σήμερα.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Πάβλο Κλίμκιν δήλωσε πως η Ουκρανία διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στη Ρωσία και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η Μόσχα να προβεί και σε άλλες επιθετικές ενέργειες στην ξηρά ή στη θάλασσα.

Κομισιόν σε Ρωσία: Αφήστε τα ουκρανικά πλοία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Ρωσία να αφήσει ελεύθερα τα τρία πλοία του ουκρανικού πολεμικού ναυτικού που συνέλαβε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε πως η Ένωση δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και είπε πως η Ρωσία υποχρεούται να ξεμπλοκάρει άμεσα τον Πορθμό Κερτς. «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη» το περιστατικό, δήλωσε η εκπρόσωπος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε τη σύλληψη από τη Ρωσία των ουκρανικών πολεμικών πλοίων στον Πορθμό Κερτς.

«Καταδικάζω τη ρωσική χρήση βίας στην Αζοφική θάλασσα. Οι ρωσικές αρχές πρέπει να επιστρέψουν τους Ουκρανούς ναύτες, τα ουκρανικά πλοία και να απόσχουν από περαιτέρω προκλήσεις», δήλωσε ο Τουσκ έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ουκρανό πρόεδρο Πέτρο Ποροσένκο. «Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη σε υποστήριξη της Ουκρανίας» συμπλήρωσε.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Οι εχθροπραξίες της Κυριακής ξεκίνησαν όταν η Ρωσία εμπόδισε να περάσουν τρία ουκρανικά ναυτικά σκάφη κάτω από τη γέφυρά της στο στενό του Κερτς.

Ως αποτέλεσμα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρότεινε την επιβολή στρατιωτικού νόμου μετά την επίθεση και κατάσχεση τριών ουκρανικών ναυτικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Η κατάσχεση πυροδότησε διαμαρτυρίες από δεκάδες άτομα έξω από τη ρωσική πρεσβεία στο Κίεβο, με τους διαμαρτυρόμενους να ρίχνουν χειροβομβίδες καπνού και να βάζουν φωτιά σε λάστιχα.

Σήμερα Δευτέρα, βουλευτές της Ουκρανίας θα ψηφίσουν την πρόταση του προέδρου Πέτρο Ποροσένκο που έγινε μετά από επείγουσα σύσκεψη του επιτελείου πολέμου την Κυριακή το βράδυ. Ο Πόροσνενκο δήλωσε ότι μια τέτοια κίνηση δεν συνεπάγονταν κήρυξη πολέμου και προοριζόταν μόνο για αμυντικούς σκοπούς. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει επίσης συνάντηση έκτακτης ανάγκης σήμερα σχετικά με το περιστατικό μετά από αίτημα της Ουκρανίας.

Το στενό Κερτς συνδέει τη θάλασσα του Αζόφ με τη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία έχει κατασκευάσει μια γέφυρα που κόστισε 3,69 δισ. δολάρια πάνω από το στενό μετά την κατοχή της Κριμαίας για τη σύνδεση της ρωσικής ηπειρωτικής χώρας και της χερσονήσου. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, άνοιξε επίσημα τη γέφυρα τον Μάιο.

Η FSB δήλωσε ότι τα περιπολικά σκάφη της είχαν καταλάβει τα τρία ναυτικά πλοία, λέγοντας ότι τα σκάφη είχαν εισέλθει παράνομα στα χωρικά ύδατά της. Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επεσήμαναν ότι τα ουκρανικά πλοία «εισήλθαν παράνομα σε μια προσωρινά κλειστή περιοχή των ρωσικών χωρικών υδάτων». Η FSB υποστήριξε ότι τα πλοία της Ουκρανίας πραγματοποιούν «προκλητικές ενέργειες» και «ο στόχος τους είναι σαφής - να δημιουργηθεί μια κατάσταση σύγκρουσης στην περιοχή αυτή».

Η Ουκρανία δήλωσε ότι είχε ειδοποιήσει τη Ρωσία για τη διαδρομή που θα ακολουθούσαν τα πλοία της - τα οποία υποχρεώνονται να περάσουν από το στενό για να φτάσουν στη Θάλασσα του Αζόφ.

Σε μια διάσκεψη με τον πρόεδρο του πολεμικού συμβουλίου, Ουκρανοί στρατιωτικοί διοικητές δήλωσαν ότι 23 ναυτικοί είχαν συλληφθεί από τη Ρωσία κι έξι είχαν τραυματιστεί σε μάχες, δύο από αυτούς σοβαρά.

Αφού ο Ουκρανός πρόεδρος συνέστησε την επιβολή στρατιωτικού νόμου, ο υπουργός εξωτερικών της Ουκρανίας Πάβλο Κλιμκίν δήλωσε ότι «είναι πιθανόν η Ρωσία να σχεδιάζει περαιτέρω πράξεις επιθετικότητας στις θάλασσες ή στο έδαφος» και είπε ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι «έτοιμη».

Η ψηφοφορία για το αν θα επιβληθεί στρατιωτικός νόμος στην Ουκρανία έρχεται τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές που αναμένεται να χάσει ο Ποροσένκο. Εάν οι βουλευτές της Ουκρανίας ψηφίσουν να αναστείλουν την κανονική κυβέρνηση, οι εκλογές θα μπορούσαν να αναβληθούν.

Ο στρατιωτικός νόμος δεν δηλώθηκε στην Ουκρανία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 ή κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου στην ανατολική Ουκρανία με δυνάμεις στη Ρωσία.

Ευρώπη, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ

Ο Ποροσένκο έκανε έκκληση στους συμμάχους της Ουκρανίας να προστατεύσουν τη χώρα του και να ενωθούν ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα.

Η Μάγια Κοσίνγιατσιτς, εκπρόσωπος της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις και την ασφάλεια, κάλεσε και τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να «αποκλιμακώσουν αμέσως την κατάσταση».

Είπε: «Η ΕΕ δεν αναγνωρίζει και δεν θα αναγνωρίσει την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναφέρθηκε στο περιστατικό, αλλά ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Μέσω του αγαπημένου του twitter και με αφορμή το περιστατικό επιτέθηκε και πάλι στην η ΕΕ επισημαίνοντας πως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της προς το ΝΑΤΟ και πως η Ευρώπη θα πρέπει να «καταβάλει το δίκαιό μερίδιο της για στρατιωτική προστασία».

Europe has to pay their fair share for Military Protection. The European Union, for many years, has taken advantage of us on Trade, and then they don’t live up to their Military commitment through NATO. Things must change fast!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2018