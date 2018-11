Λίγα λεπτά χρειάστηκαν για να εγκρίνουν το brexit οι 27 ηγέτες της Ε.Ε.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας», γράφουν οι 27 στα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής, προσθέτοντας τη βούλησή τους για την εδραίωση της όσο το δυνατόν πιο στενής σχέσης με το Λονδίνο μετά το Brexit.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.

— Donald Tusk (@eucopresident) 25 Νοεμβρίου 2018