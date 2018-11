Συγκρούσεις και δακρυγόνα στον φράκτη των συνόρων Μεξικό-ΗΠΑ (vids)

Τουλάχιστον 500 εξ αυτών, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά, που συμμετείχαν σε μια ειρηνική διαδήλωση κοντά στα σύνορα, κατευθύνθηκαν προς τον μεταλλικό φράκτη και άρχισαν να σκαρφαλώνουν επιχειρώντας να εισέλθουν στις ΗΠΑ.

Πολλές εκατοντάδες μετανάστες κατάφεραν να περάσουν από μια πρώτη περίφραξη προτού δεχθούν δακρυγόνα, μετέδωσε επίσης μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, την ώρα που ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού πετούσαν πάνω από την περιοχή σε χαμηλό ύψος.

US Customs and Border Protection has closed road and pedestrian bridges in both directions at the San Ysidro port of entry, one of the largest land border crossings between San Diego and Tijuana, Mexico. https://t.co/rM8oMC5Vnk pic.twitter.com/nqUFpZ0cPR

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) November 25, 2018