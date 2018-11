Τρένο πέρασε πάνω από μωρό κι εκείνο σώθηκε! (vid)

Σε ένα βίντεο μήκους 30 δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων ANI, το κοριτσάκι φαίνεται ότι βρίσκεται στις ράγες ενώ ένα τρένο περνά από πάνω της.

Μόλις η αμαξοστοιχία έφυγε από την πλατφόρμα, μερικοί άνθρωποι έτρεξαν στις ράγες όπου βρήκαν το μωρό σώο και ασφαλή προς ανακούφιση των γονέων της, αλλά και των άλλων επιβατών που βρίσκονταν στην πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τα Ινδικά ΜΜΕ, το περιστατικό συνέβη στην πλατφόρμα 1 στο σιδηροδρομικό ο πατέρας του μωρού, βγήκε έξω από το τρένο αφού συνειδητοποίησε ότι κάποιος είχε κλέψει κάποια χρήματα π από την τσέπη του πουκάμισου του. Καθώς έβγαινε, η σύζυγος του, που κρατούσε το κοριτσάκι, σπρώχτηκε από πίσω και με την αναταραχή, το μωρό έπεσε από τα χέρια της επάνω στις ράγες.

Πριν οι γονείς της προλάβουν να την ανακτήσουν από το έδαφος, η αμαξοστοιχία άρχισε να κινείται με πλήρη ταχύτητα, με το μωρό να βρίσκεται ακόμα στις ράγες. Οι γονείς του μωρού και οι άλλοι επιβάτες δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να παρακολουθούν το τρομακτικό γεγονός που ξεδιπλώνονταν μπροστά τους.

#WATCH: One-year-old girl escapes unhurt after a train runs over her at Mathura Railway station. pic.twitter.com/a3lleLhliE

— ANI UP (@ANINewsUP) 20 Νοεμβρίου 2018