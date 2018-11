Δράστης σκότωσε τρεις ανθρώπους σε νοσοκομείο του Σικάγο (vids)

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Mercy στο Σικάγο. Η ενέργειά του φαίνεται ότι είχε κίνητρο προσωπική διαφορά. Ο δράστης ενδέχεται να αυτοκτόνησε.

«Τρία αθώα θύματα και ο δειλός δράστης, που δεν του αξίζει να κατονομαστεί, σκοτώθηκαν απόψε», τόνισε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άντονι Γκουλιέλμι.

HONORING THE FALLEN: Hundreds line procession route for Officer Samuel Jimenez, who was killed Monday while responding to a shooting at a hospital on Chicago's South Side.

Jimenez "saved a lot of lives," said CPD Superintendent Eddie Johnson. https://t.co/3ze2nmTxaT pic.twitter.com/ibZifEihAp

— ABC News (@ABC) 20 Νοεμβρίου 2018