Πιστεύουν πως οι δολοφόνοι του Κασόγκι μετέφεραν το διαμελισμένο πτώμα του εκτός Τουρκίας

Οι δολοφόνοι του σαουδάραβα δημοσιογράφου, Τζαμάλ Κασόγκι, πιθανόν να μετέφεραν μέσα σε βαλίτσα εκτός Τουρκίας το διαμελισμένο πτώμα του, δήλωσε στο δίκτυο CNN Turk ο υπουργός Άμυνας της χώρας Χουλουσί Ακάρ.

Την δήλωση αυτή έκανε ο Ακάρ μιλώντας σε πάνελ στο πλαίσιο διεθνούς διάσκεψης στο Χάλιφαξ του Καναδά.

«Μια πιθανότητα είναι να εγκατέλειψαν την χώρα τρεις με τέσσερις ώρες μετά την διάπραξη του εγκλήματος. Πιθανόν να μετέφεραν μέσα στις βαλίτσες τους το διαμελισμένο πτώμα του Κασόγκι χωρίς να συναντήσουν κάποιο πρόβλημα λόγω της διπλωματικής τους ασυλίας», είπε σύμφωνα με το CNN Turk ο Ακάρ.

Η Τουρκία έχει υποστηρίξει ότι 15 πρόσωπα εμπλέκονται στην δολοφονία και ότι το πτώμα του Κασόγκι διαμελίστηκε. Τούρκοι αξιωματούχοι μάλιστα έχουν ζητήσει την διενέργεια έρευνας για το αν το πτώμα διαλύθηκε μέσα σε οξύ.

Ο σαουδάραβας γενικός εισαγγελέας Σαλάαν αλ-Σαλάαν είπε την Πέμπτη (15/11) ότι το πτώμα του Κασόγκι διαμελίστηκε, απομακρύνθηκε από το κτίριο του προξενείου της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, όπου και διαπράχθηκε ο φόνος στις 2 Οκτωβρίου, και παραδόθηκε σε έναν μη κατονομαζόμενο «ντόπιο συνεργάτη».

Η Τουρκία λέει ότι διαθέτει ηχητικά ντοκουμέντα που συνδέονται με την δολοφονία, τα οποία έχει μοιραστεί με τους δυτικούς της συμμάχους. Ένας τούρκος αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι συνάδελφοί του που άκουσαν τις ηχογραφήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και την ίδια την δολοφονία καθώς και συνομιλίες πριν από την επιχείρηση, τρομοκρατήθηκαν αλλά οι χώρες τους δεν έκαναν τίποτα.

Σήμερα πάντως, μιλώντας στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε διαθέσιμος να ακούσει τις ηχογραφήσεις αυτές αλλά ευχήθηκε να μην το πράξει γιατί το περιεχόμενό τους είναι «πολύ βίαιο».

«Έχουμε τις ηχογραφήσεις, δεν θέλω να τις ακούσω (...) γιατί είναι ηχογραφήσεις μαρτυρίου. Ενημερώθηκα πλήρως (για τις ηχογραφήσεις). Γνωρίζω απολύτως τί συνέβη ήταν πολύ βίαιο, πολύ βάρβαρο και φρικτό», πρόσθεσε.

Trump says he doesn't want to hear the tape of Jamal Khashoggi's murder.

TRUMP: "I don't want to hear the tape. No reason for me to hear the tape."

Q: "Why don't you want to hear it, sir?"

TRUMP: "It's a suffering tape. It's a terrible tape. I've been fully briefed on it." pic.twitter.com/oiBbrePBC0

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 18 Νοεμβρίου 2018