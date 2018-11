Οι πάγοι της Ανταρκτικής λιώνουν γρηγορότερα από ότι περιμέναμε: Συγκλονιστικό timelapse (vid)

Στο διάρκειας 51 δευτερολέπτων βίντεο καταγράφονται τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουν καταστρέψει το κλίμα στην περιοχή, όπως το ταξίδι του B-15, του μεγαλύτερου παγόβουνου στον κόσμου.

Αποκολλήθηκε το 2.000 και είχε πλάτος 1.250 τετραγωνικά μίλια ή αλλιώς το μέγεθος του... Κονέκτικατ!

Εντυπωσιακές εικόνες από την αποκόλληση τεράστιου παγόβουνου στην Ανταρκτική (pics & vids)

Επίσης καταγράφεται η κατάρρευση του Larsen B το 2002 - έκτασης 3.250 τετραγωνικών χιλιομέτρων και πάχους 20 μέτρων που κατέρρευσε έναν μήνα αργότερα.

We've been looking forward to making this!

Iceberg flux from Antarctica from 1976-2017.

Most icebergs travel counter-clockwise around Antarctica before travelling north through "Iceberg Alley" to the ACC.#Antarctica #iceberg #glacier #IcebergAlley @kevpluck @MarloWordyBird pic.twitter.com/MTY0jZMSxv

— Pixel Movers & Makers (@PixelMnM) November 11, 2018