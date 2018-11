Βουλευτής έφερε στρινγκ εσώρουχο σε συνεδρίαση καταγγέλοντας την αθώωση βιαστή (pic & vid)

WATCH: TD @RuthCoppingerTD held up a thong in the Dáil earlier protesting the use of the same tactics in a courtroom during a rape case in Cork pic.twitter.com/bfGAegWpkO

— Sean Defoe (@SeanDefoe) November 13, 2018

Η πράξη της έτυχε εγκωμιαστικών σχολίων από συναδέλφους της αλλά και πολίτες της χώρας, που μέσω των social media έσπευσαν να επιδοκιμάσουν την πράξη της και να ζητήσουν την επανεξέταση της υπόθεσης, απαιτώντας την παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Αργότερα, η 51χρονη βουλευτής ενός συνασπισμού δύο μικρών αριστερών κομμάτων ανάρτησε μία αντίστοιχη φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Twitter, συμπληρώνοντας πως «οι κάμερες απέφυγαν να δείξουν το περιστατικό αλλά τα θύματα βλέπουν τα εσώρουχά τους να επιδεικνύονται συνεχώς στα δικαστήρια ως πειστήρια», καλώντας παράλληλα σε συμμετοχή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απαλλαγή του δράστη.

I hear cameras cut away from me when I displayed this underwear in #Dáil. In courts victims can have their underwear passed around as evidence and it's within the rules, hence need to display in Dáil. Join protests tomorrow. In Dublin it's at Spire, 1pm.#dubw #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/DvtaJL61qR

— Ruth Coppinger TD (@RuthCoppingerTD) November 13, 2018