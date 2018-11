Γάζα: Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ

«Οι προσπάθειες της Αιγύπτου κατέληξαν στην επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ της αντίστασης και του σιωνιστικού εχθρού και η αντίσταση θα τη σεβαστεί εφόσον την τηρήσει και ο σιωνιστικός εχθρός», ανέφεραν οι οργανώσεις με κοινό ανακοινωθέν τους.

Δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο από την ισραηλινή πλευρά. Το Ισραήλ συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει τέτοιες ανακοινώσεις.

Οι πλέον σφοδρές συγκρούσεις μετά τον πόλεμο του 2014 που ξέσπασαν από την Κυριακή το βράδυ κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με το Ισραήλ είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο έξι Παλαιστινίων, εκ των οποίων οι πέντε ήταν μαχητές και ο έκτος ένας Παλαιστίνιος που σκοτώθηκε στο Ισραήλ.

Israeli fighter jets target #Gaza targets in response to rocket volley on Israeli settlements https://t.co/qA6g6k7dzS pic.twitter.com/tKgkpz1tUi

— RT (@RT_com) 13 Νοεμβρίου 2018