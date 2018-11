Εικόνες Αποκάλυψης στην Καλιφόρνια: Οι φλόγες «γλείφουν» αυτοκινητόδρομο (pics & vids)

Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, οι καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται σε τεράστιες εκτάσεις στην πολιτεία της Καλιφόρνια εξακολουθούν να σπέρνουν τον φόβο και την ανασφάλεια σε εκατομμύρια κατοίκους που βρίσκονται στο πέρασμά τους.

Οι εικόνες, μάλιστα, από τον αυτοκινητόδρομο 118 στα περίχωρα του Λος Άντζελες να βρίσκεται περικυκλωμένος κυριολεκτικά από τις φλόγες προκαλούν δέος, καθώς χιλιάδες οδηγοί προσπαθούν να διαφύγουν από το σημείο.

Ο αυτοκινητόδρομος 118 διασχίζει τα βόρεια προάστια της μεγαλούπολης της Καλιφόρνια, τα οποία κι έχουν πληγεί περισσότερο από τα δεκάδες πύρινα μέτωπα, που μέχρι στιγμής έχουν κοστίσει τις ζωές 42 ανθρώπων.

Insane footage of the California fires. via @abc7la pic.twitter.com/8M0DxB3xM2

— Lori McNee (@lorimcneeartist) November 13, 2018